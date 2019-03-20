زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب جنوب غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي تركيا اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية فإن مركز الزلزال وقع بمنطقة “آجي بايام” بولالة دنيزلي غربي البلاد.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال أعقبه تابعان.

من جانبها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجة وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

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وأكدت مصادر محلية أنه لم ترد على الفور تقارير عن وجود ضحايا، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن أضرارا لحقت ببعض المنازل.

وتقع تركيا على خطوط صدع كبرى وسبق أن شهدت زلازل مدمرة، من بينها زلزال وقع بالقرب من اسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

د ب ا

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