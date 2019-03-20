كازاخستان تغير اسم عاصمتها الى "نور سلطان"

اسماء السيد - الماتي: أيد البرلمان الكازاخستاني في تصويت الأربعاء اقتراح الرئيس الجديد للبلاد تغيير اسم العاصمة الى "نور سلطان" تيمنًا بالرئيس السابق نور سلطان نزارباييف غداة استقالته المفاجئة بعد حكم استمر قرابة 30 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية كازينفورم عقب تصويت البرلمان "تم تغيير اسم استانة رسميا الآن إلى نور سلطان".

وعيّن مجلس الشيوخ في كازاخستان الأربعاء ابنة الرئيس السابق رئيسة له، في قرار يجعلها من المرشحين المحتملين للرئاسة، في أعقاب استقالة والدها المفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية كازينفورم أن أعضاء مجلس الشيوخ صوّتوا لاختيار داريغا نزارباييفا (55 عامًا) رئيسة لمجلس الشيوخ غداة استقالة والدها، بعد نحو ثلاثة عقود رئيسًا للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

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نزارباييفا كبرى بنات الرئيس السابق الثلاث، وأبرزهن في الساحة السياسية. وطالما اعتُبرت خليفة محتملة لوالدها. وأدى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف اليمين الأربعاء رئيسًا انتقاليًا لكازاخستان.

وتأتي رئاسة مجلس الشيوخ الثانية في ترتيب السلطة بعد الرئاسة، وفقًا للدستور الوطني. سيتولى توكاييف الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف، والتي تنتهي في إبريل 2020، ما لم تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وتولت نزارباييفا منصب نائبة رئيس الحكومة من 2015 إلى 2016، ولديها نفوذ كبير على وسائل الإعلام في البلاد. وكانت نزارباييفا قد رفضت في الماضي فكرة أن تخلف والدها إحدى بناته