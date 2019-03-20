نيوزيندا تستعد للحسم مع أردوغان

اسماء السيد - نصر المجالي: تستعد نيوزيلندا للرد بشكل حاسم على مواقف تبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستغلا الهجوم الارهابي الذي نفذه استرالي يميني متطرف ضد مسجدين.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وينستون بيترز سيسافر إلى تركيا في مهمة للرد على تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجوم على مسجدين في كرايست تشيرش.

وكان أردوغان صرح بأن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا، وجاءت هذه التصريحات خلال حملة انتخابية عُرض خلالها تسجيل مصور للقطات من واقعة إطلاق النار بثها المهاجم على فيسبوك.

من جانبها أوضحت أرديرن أن بيترز سيطلب توضيحا عاجلا، وقالت للصحفيين في كرايستشيرش: "سيواجه نائب رئيس الوزراء هذه التصريحات في تركيا. سيذهب إلى هناك لاستجلاء الحقائق وجها لوجه".

وكان بيترز انتقد في وقت سابق، بث تسجيل مصور لواقعة إطلاق النار، وقال إن هذا يمكن أن يعرض حياة النيوزيلنديين في الخارج للخطر.

إقحام

ويشار إلى أن رئيس تركيا كان أقحم نفسه عنوة مما أثار تساؤلات، في حادثة الهجوم الإرهابي ضد مسجدي نيوزيلندا، وتوعد منفذ الهجوم بالعقاب إذا لم تحاسبه "بلاده".

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عنه قوله مخاطبًا منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصا: "عليك أن تدفع ثمن ما اقترفت يداك. وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف كيف نحاسبك بشكل من الأشكال".

واعتبرت مصادر سياسية أن تهديد الرئيس التركي "تدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر"، حيث مسؤولية التحقيق في حادثة الهجوم على المسجدين هي مهمة الحكومة النيوزيلندية أولا وأخيرا.

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حشد

وحشد الرئيس التركي كل وسائله السياسية الإعلامية ومهارته الخطابية في الساعات التي تلت الهجوم الإرهابي يوم الجمعة الماضي، للرد على بيان منفذ الهجوم الذي هاجم فيه الدولة العثمانية وحرض على قتله شخصيا.

وقال أردوغان: "تبيّن أن هذا القاتل نشر بيانا يستهدف فيه جميع المسلمين وبالإضافة إلى بلادنا وشخصي أنا". وأضاف: "مواقفنا ستكون مبدئية ضد سلب حياة أي شخص بريء من أي عرق أو مذهب أو مشرب كان".

وأضاف حاكم تركيا: "بالنسبة لي، لقد أخطأنا حين ألغينا عقوبة الإعدام، إذ يصعب عليّ أن أرى الذين تسببوا في مقتل 251 مواطنا ليلة المحاولة الانقلابية (15 يوليو 2016)، وهم أحياء في السجون تتم تلبية احتياجاتهم، حتى ولو كانت عقوبتهم السجن المؤبد".

موقف أستراليا

يذكر ان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون انتقد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الاعتداء الإرهابي في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا، معتبرا إياها "متهورة ومشينة".

وأدلى موريسون بهذه التصريحات بعد استدعاء السفير التركي على خلفية تعليقات أردوغان، التي وصف فيها هذا الهجوم بأنه "جزء من هجوم أكبر على تركيا والإسلام".

وقال موريسون: "أدلى الرئيس أردوغان بتصريحات أعتبر أنها مسيئة للغاية للأستراليين، ومتهورة جدا في البيئة الحساسة للغاية التي نحن فيها".

وأضاف: "أنا أنتظر، وقد طلبت توضيح هذه التصريحات وسحبها. وسأنتظر حتى أرى ما سيكون عليه رد فعل الحكومة التركية، قبل اتخاذ تدابير أخرى، ولكن يمكنني أن أقول لكم إن كل الخيارات مطروحة".

