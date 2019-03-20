بالصور.. الأمير هاري وعقيلته ميغان يعزيان بضحايا هجوم نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

عزّى الأمير البريطاني هاري وعقيلته ميغان في ضحايا الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وزار الأمير وعقيلته مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا في بريطانيا أمس الثلاثاء حيث وقعا في دفتر العزاء نيابة عن الأسرة الملكية، ووضعا باقتي زهر أمام المبنى.

وزار هاري وميغان، اللذان ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع نيوزيلندا، أواخر العام الماضي ضمن جولتهما في دول مطلة على المحيط الهادئ. © Reuters © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

وشيعت نيوزيلندا اليوم اثنين من ضحايا الهجوم على مسجدي كرايس تشيرش في نعشين مفتوحين إلى مقبرة "ميموريال بارك" في أول مراسم دفن لضحايا المجزرة الخمسين.

المصدر: وكالات