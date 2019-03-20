بدء جلسة "تشريعية النواب" للاستماع للآراء حول التعديلات الدستورية

كتبت ــ نور على
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا.
وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور علي عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم علي الحضور المتواجدين بالقاعة.
وتستمع اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والاعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.
ووجهت الدعوة لجلسة اليوم، لقرابة 70 ضيفاً، من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر...
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