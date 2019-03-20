الصحة: فحص العاملين بـ 7 مستشفيات للصحة النفسية للكشف عن مدمنى المخدرات

كتب وليد عبد السلام بدأت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان فى فحص العاملين بمستشفيات أمانة الصحة النفسية للكشف عن متعاطى ومدمنى المخدرات والتى يبلغ عددها 18 مستشفى بالجمهورية. وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لليوم السابع، أنه وفقا للتوجيها العامة للدولة، بدأنا فحص العاملين بمستشفيات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية، وأتممنا فحص 7 مستشفيات حتى الآن شاملين الأطباء والصيادلة والعمال وجميع الإداريين وكافة الأطقم الطبية الموجودة...

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