أهالي مركز ميريم لذوي الاحتياجات الخاصة قطعوا طريق رياض الصلح

قطع أهالي مركز ميريم لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة الكفاءات، الطريق في رياض الصلح، وطالبوا مجلس الوزراء "بدفع الأموال لمؤسسات الكفاءات من أجل عودة أولادنا للمؤسسة، وكفى ظلما للأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية". وقالوا:"بدل ان توزع الأموال على الجمعيات الوهمية سددوا الموجبات المطلوبة لهؤلاء، واذا الدولة لن تستطيع حل مشكلة معاق، فكيف ستتمكن من ان تحل مشاكل البلد"؟

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