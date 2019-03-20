أعلن السفير البريطاني في طهران، راب مك كر، أنّ "السفارة ستنتهز کلّ فرصة لتحسين العلاقات بين بريطانيا وإيران، من خلال مفاوضات صادقة واحترام متبادل".
ولفت في إطار تهنئته بعيد النورو، إلى أنّ "سأغتنم هذه الفرصة، وأتمنّى في بداية العام والربيع، لكلّ من يحتفل بعيد النوروز، أفضل الأمنيات".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا في إيران: سأنتهز كل فرصة لتحسين العلاقات مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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