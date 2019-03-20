سفير بريطانيا في إيران: سأنتهز كل فرصة لتحسين العلاقات مع طهران

أعلن السفير البريطاني في طهران، راب مك كر، أنّ "السفارة ستنتهز کلّ فرصة لتحسين العلاقات بين بريطانيا وإيران، من خلال مفاوضات صادقة واحترام متبادل".

ولفت في إطار تهنئته بعيد النورو، إلى أنّ "سأغتنم هذه الفرصة، وأتمنّى في بداية العام والربيع، لكلّ من يحتفل بعيد النوروز، أفضل الأمنيات".