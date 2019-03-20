الدفاع العراقية: نتخذ أقصى درجات التأهب على الحدود وداعش يلفظ أنفاسه الأخيرة

أكدت وزارة الدفاع العراقية، أنها تتخذ "أقصى درجات التأهب على الحدود تحسبا لأى طارئ"، مشيرة الى أن "تنظيم داعش" يلفظ أنفاسه فى منطقة الباغوز بسوريا"، مشددة على أن "حدودنا ستكون مقبرة لكل من يحاول الوصول أو العبور إليها ومقاتلونا تسلموا التعليمات والأوامر التي ينفذونها في حالة حدوث أي خرق أمني على الحدود مع سوريا".

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