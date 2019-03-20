غسان سلامة: عقد مؤتمر ليبي موسع بين 14و16 نيسان المقبل في غدامس

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنّه "تَقرّر عقد مؤتمر ليبي موسّع بين 14 و16 نيسان المقبل في غدامس"، موضحًا أنّ "فكرة الملتقى قائمة على فكرة أن يتّفق الليبيون على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية".

وركّز في مؤتمر صحافي على أنّ "المؤتمر سيكون على أرض ليبية وبمخرجات ليبية خالصة، وآمل أن يكون الملتقى الخلاصة الواضحة لعملية التشاور بين مختلف الجهات الليبية"، مبيّنًأ "أنّنا سندعو كلّ الفئات الليبية السياسية إلى الملتقى دون أي استثناء".