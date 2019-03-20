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مقتل بحارين كوريين جنوبيين بحريق اندلع في ناقلة نفط

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نقلت وكالة "يونهاب" عن خفر السواحل في كوريا الجنوبية، أنّ "حريقًا شبّ في ناقلة نفط على بعد خمسة كيلومترات من جزيرة أودونغ في مقاطعة جولا نامدو". وبيّنت أنّه "تمّ العثور على قتيلين في مقصورة القبطان، فيما نجا ميكانيكي الناقلة وأُدخل المستشفى".

ولفت خفر السواحل إلى أنّ "عدد أفراد طاقم السفينة ستة أشخاص"، مشيرًا إلى أنّ "فرق الإنقاذ تمكّنت من إخماد الحريق خلال أربع ساعات.

وكانت الناقلة متّجهة إلى ميناء مدينة بوسان جنوب البلاد، وتحمل على متنها حوالي 10 آلاف طن من وقود السفن والزيوت الثقيلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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