البيت الأبيض: ترامب يستقبل رؤساء دول منطقة البحر الكاريبي في فلوريدا يوم الجمعة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل يوم الجمعة قادة كومنولث جزر البهاما وجمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي وجامايكا وسانت لوسيا، في مقر إقامته في منتجع "مار لاجو" بولاية فلوريدا الأميركية".
وأوضحت أنّ "اجتماع ترامب مع زعماء الكاريبي سيؤكّد الصداقة القوية والتزامنا أمام هذه البلدان"، لافتةً إلى أنّ "ترامب سيبحث مع نظرائه إمكانيات الاستثمارات في قطاع الطاقة"، مؤكّدة أنّ "بلادها تعتزم العمل مع دول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الأمن"، وكذلك مواجهة الإجراءات الاقتصادية الاستغلالية للصين".
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