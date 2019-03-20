لافروف: تصريحات أميركا حول خرقنا معاهدة نزع السلاح لا أساس لها من الصحة

أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أنّ "تصريحات الولايات المتحدة الأميركية حول خرقنا معاهدة نزع السلاح ، لا أساس لها من الصحة
ولفت خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى "انّنا سنبذل جهدنا كي لا ندخل في سباق التسلح"، مشدّدًا على "أنّنا مستعدّون للحوار ونودّ الاتفاق مع واشنطن حول الأسلحة النووية الاستراتيجية". وأوضح أنّ "معاهدة السلاح الكيمائي جيّدة جدًّا، ولكن الغرب يريد تغيير آلية الرقابة فيها".
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