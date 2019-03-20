أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المتوقع أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن في أيلول، مشيرة إلى أن أول ظهور لغصن، أمام المحكمة قد يكون في 23 أيار في إطار الإعداد للمحاكمة.
وكان قد تم الإفراج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الحالي بعد أن أمضى أكثر من مئة يوم في مركز احتجاز في طوكيو.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: محاكمة كارلوس غصن ستبدأ في أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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