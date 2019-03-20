الرئيس عون استقبل السفير البابوي لدى لبنان ووفدا اعلاميا

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، السفير البابوي لدى لبنان جوزيف سبيتيري مع وفد اعلامي يمثّل الصحافة المسيحية العالمية بحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان وذلك لمناسبة اعادة وضع لبنان على الخريطة العالمية السياحية.

وفي مستهل اللقاء، تحدث السفير البابوي، فشكر للرئيس عون استقباله الوفد الآتي خصيصا الى لبنان للاطلاع على الاماكن السياحية الدينية فيه، من مسيحية واسلامية، مشيرا الى ان هذه الزيارة الترويجية التي تتم برفقة 17 وسيلة اعلامية فاتيكانية وايطالية وتضم 14 مسؤولا كنسيا فاتيكانيا، تأتي مباشرة بعدما قررت الوكالة الفاتيكانية اعادة ادراج لبنان على خريطة الحج الديني بعد انقطاع قسري منذ العام 2005. وكشف ان مسؤولي الوكالة سبق وقاموا بزيارة استطلاعية ناجحة الى لبنان في 2 شباط الماضي.