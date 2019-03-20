الفرزلي: اللجان المشتركة أقرّت اقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في تصريح له بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة انه "تم اقرار مشروع اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية حرش بيروت الطبيعية وهو اقتراح يتعلق بالمسائل البيئية".
ولفت الفرزلي الى ان "تم تشكيل لجنة فرعية بالنسبة لمشروع القانون الرامي لتعديل قانون المياه 77 ، واقر اقتراحين الاول الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور واخر يرمي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون".
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