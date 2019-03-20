اصدار مذكرات توقيف بحق 7 اشخاص في ملف تزوير شهادات علمية وجامعية

باشرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار التحقيقات في ملف تزوير شهادات علمية وجامعية وأختام لوزارتي التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين، وأصدرت مذكرات توقيف في حق 7 أشخاص مدعى عليهم والتحقيقات لا تزال مستمرة لتوقيف المزيد من المتورطين، والإدعاء على موظف من رتبة عالية في وزارة التربية لتورطه في عملية التزوير، علما أن التحقيقات أظهرت أن "التزوير طاول شهادات جامعية ومهنية في كل الجامعات".

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