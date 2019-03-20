أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض، إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان، لا سيما السلع التي حددت أو تحدد أنواعها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعميم للحريري للادارات والمؤسسات والبلديات: لإعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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