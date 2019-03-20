بطيش أصدر تعميما بمنح ما يتبقى من الاطعمة الصالحة الى من يحتاجها من خلال بنك الغذاء اللبناني

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما حمل الرقم 3/1 / أ. ت يتعلق بضرورة منح ما يتبقى من الاطعمة الصالحة في المطاعم والفنادق الى من يحتاجها من خلال بنك الغذاء اللبناني.

وجاء في التعميم : "استنادا الى قراري مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 21/6/2017 ورقم 203 تاريخ 21/10/2017، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحتاج الى بذل الجهود وتضافرها بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. وحيث أنَّ المسؤولية الاجتماعية تحتم على الجميع، بما فيهم الشركات والمؤسسات على اختلاف انواعها، المساهمة في مد العون الى مجتمعاتهم لا سيما الواقعة ضمن نطاقهم الجغرافي. وحيث أنَّ بنك الغذاء اللبناني يعتمد آلية واضحة للتحقق من سلامة الاطعمة المتبقية الصالحة حين استلامها ولحين تسليمها الى من يحتاجها ويأخذ على عاتقه مسؤولية سلامة الاطعمة التي توزع.

لذلك، نحيط كافة المطاعم والفنادق علما بضرورة التعاون مع بنك الغذاء اللبناني لمنح ما يتبقى من الاطعمة الصالحة الى من يحتاجها، على ان يقوم بنك الاطعمة بإبلاغهم عن الجهة المستفيدة. مع الاشارة الى أنه يجري العمل مع كافة الجهات المعنية على مسودة مشروع قانون لمكافحة الهدرالغذائي بغية اصداره لاحقا".