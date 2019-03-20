افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "تحت عنوان بلد يقرأ بلد يعيش قدمت وزارة الثقافة 200 كتابا هبة الى المكتبة العامة في بلدة راشيا الفخار حيث باتت المكتبة تضم حوالي 3500 كتابا".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وزارة الثقافة قدمت مجموعة من الكتب الى المكتب العامة براشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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