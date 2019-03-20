أصدرت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بيانا توضيحيا ردا على ما جاء على لسان سعادة النائب جهاد الصمد ان مدير عام اوجيرو الاستاذ عماد كريدية كان رئيس مجلس ادارة جمعية قدامى المقاصد وانه ترك بفضيحة وهو يعرف ما هي .
وجاء في البيان، "ان هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة اذ ان جمعية قدامى المقاصد ليس لها مجلس إدارة ولا ميزانية تستوجب ذلك وتشغل غرفة في جمعية المقاصد يجتمع فيها قدامى موظفي المقاصد وان الإدعاء بأن لديها رئيس مجلس إدارة هو تضخيم لها بغير محله ، والأستاذ عماد لم يكن يوماً على علاقة او ارتباط بها" مضيفة انه "عمل فترة كمدير عام تنفيذي لجمعية المقاصد ولا صحة للإدعاء انه ترك بفضيحة، وان عدم استمراره في وظيفته كانت نتيجة تفاهم واتفاق حبي فيما بينه وبين الجمعية وهو حائز على ثقتها واحترامها التام ."
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصد ردّت على الصمد: كريدية لم يكن رئيس مجلس ادارة جمعية قدامى المقاصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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