التقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله واعضاء المكتب التنفيذي ونقابة العاملات في الخدمة المنزلية ولجنة العمال المهاجرين وفد اتحاد نقابات عمال السويد ومن مكتب منطمة العمل الدولية. وقدم رئيس الاتحاد عرضا عن "الأزمة الاقتصادية والسياسية وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي والطبقة العاملة في لبنان والانعكاس السلبي لذلك على الدور النقابي الذي عطل من خلال الهيمنة على الحركة النقابية من قبل أحزاب السلطة التي بدورها عطلت العمل النقابي الديمقراطي الفاعل. هذا بالاضافة إلى الانعكاسات والتأثير السلبي للوضع في لبنان من خلال اعتداءات العدو الإسرائيلي والتهديدات المتكررة وأيضا من الإرهاب التكفيري وكذلك انعكاسات الأزمة السورية وبخاصة لازدياد النازحين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاسترو عبدالله التقى وفدا نقابيا سويديا ووفد منظمة العمل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.