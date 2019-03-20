الحسن إستقبلت وفدا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وفدا من "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"، ضم رئيس مجلس إدارة المجموعة السفير إدوارد غابريال ورئيسها لشؤون العمل التشريعي في لبنان جاي غزال.

وشرح كل من غابريال وغزال لنشاط المجموعة التي تعمل على تعزيز العلاقات ما بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، مشيرين الى أن "من اهداف اميركان تاسك فورس تعزيز اواصر الوحدة الوطنية في لبنان، واستقراره وسيادته وديمقراطيته".

وتناول البحث بين الوفد والحسن واقع النزوح السوري في لبنان وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني، وما يشكله من ضغط حياتي يومي وتأثيره المباشر على البنية التحتية اللبنانية من جوانبها كافة.

وتطرق الجانبان الى مؤتمر "سيدر" واعتباره "فرصة حقيقية للبنان للخروج من ازمته الاقتصادية، ودعم الادارات والمؤسسات والمشاريع البنيوية التي تنعكس ايجابا على البلد".