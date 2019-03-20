بلدتا كفرا والبياض منحتا شهادة المواطنة الفخرية للجنرال آبانيارا

منح رئيس بلدية كفرا في قضاء بنت جبيل معن عادل عبادي شهادة المواطنة الفخرية للجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا تقديرا لجهوده ولدعمه الأهالي في البلدة، خصوصا للعلاقة الممتازة التي استطاع نسجها مع المجتمع المحلي.

وشكر الجنرال آبانيارا رئيس البلدية والاهالي على حفاوة الاستقبال وعلى العاطفة والمودة تجاه جنود حفظ السلام في "اليونيفيل"، ثم أشار إلى العمل بشكل جدي جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف الحياتية في هذه المنطقة من جنوب لبنان.

بدوره، أشاد عبادي" بالدور الريادي للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الاستقرار في الجنوب والسهر على راحة وأمن المواطنين، ثم خص الضباط والجنود الإيطاليين وقائدهم الجنرال آبانيارا بتحية خاصة واعتبرهم أفرادا من المجتمع المحلي نظرا للعلاقات الممتازة مع الأهالي".

وفي السياق نفسه، منح رئيس بلدية البياض علي سليمان شهادة المواطنة الفخرية للجنرال آبانيارا.