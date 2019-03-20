إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على أكبر طرق الرياض

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أثناء اطلاعه على مشروع المسار الرياضي، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها، أمس الثلاثاء، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم طريق الأمير محمد بن سلمان.
وقالت وكالة واس السعودية الرسمية إن الملك
ولفتت الوكالة إلى أن طريق الأمير
وسبق للسلطات السعودية أن أطلقت اسم محمد بن سلمان على عدد من المشاريع ومواقع البنية التحتية، كما أطلقت اسمه على الدوري السعودي للمحترفين.
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