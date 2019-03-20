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إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على أكبر طرق الرياض

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أثناء اطلاعه على مشروع المسار الرياضي، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها، أمس الثلاثاء، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم طريق الأمير .
وقالت وكالة واس الرسمية إن الملك

سلمان وجه أثناء اطلاعه على مشروع المسار الرياضي، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها الثلاثاء بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غربًا وطريق الجنادرية شرقًا باسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الأمير

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محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعتبر أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومترًا، مضيفة أنه يقام على امتداده مشروع المسار الرياضي الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.

وسبق للسلطات السعودية أن أطلقت اسم محمد بن سلمان على عدد من المشاريع ومواقع البنية التحتية، كما أطلقت اسمه على الدوري السعودي للمحترفين.

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