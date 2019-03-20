رئيسة وزراء نيوزيلندا تدعو إلى حرب عالمية ضد العنصرية

دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" إلى حرب عالمية لاستئصال الإيدلوجية العنصرية في أعقاب الهجوم المميت الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجدين في كرايست تشيرش.

وفي أحد المقابلات الأولى التي أجرتها منذ وقوع الحادث مع هيئة الإذاعة البريطانية، قالت إنها رفضت فكرة أن هجرة المسلمين إلى البلاد هي السبب في وقوع

العمليات الإرهابية.

وقع الحادث يوم الجمعة الماضية واستهدف مسجدين، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا، وبدأت اليوم الأربعاء الجنازة الأولى لأب وابنه من سوريا، وسط تجمع المئات من المشيعين في مقبرة بالقرب من مركز لينوود الإسلامي في كرايست تشيرش، وهو أحد

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أماكن العبادة المستهدفة.

وقالت أرديرن إنها لديها جزء من المسئولية للتخلص من الإرهاب، مضيفة أنها سوف تجعل دعوة التخلص من الإرهاب عالمية.

حازت أرديرن على حب الناس والثقة منهم لأنها سعت إلى وضع نفسها مكان الضحايا وأهاليهم، كما أنها ارتدت الحجاب احترامًا للموقف، ذلك بالإضافة إلى العبارات التي كررتها أثناء حديثها عن الهجوم فكانت تتكلم دائمًا بصيغة الجمع وتقول دائمًا "نحن"، وهي تتحدث مع أهالي الضحايا.