بومبيو من الكويت: موقفنا لن يتغير تجاه القدس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بزيارة الكويت؛ حيث إنها الأولى من نوعها منذ أن تولى مهام منصبه، مشيرا إلى إرث تاريخي طويل من العلاقات الثنائية الأمريكية – الكويتية، مستذكرا الدور الأمريكي الفاعل فى تحرير الكويت من براثن العدوان الغاشم عام 1991، وما قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش من دور فعال فى تحرير الكويت.

ولفت بومبيو - فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي – إلى الزيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التى وصفها بـ(المؤثرة) فى تاريخ العلاقات الثنائية.

وتابع بومبيو قائلا: "استخدمنا الحوار الاستراتيجي فى جولته الثالثة، لدعم وتعزيز مختلف مناحى العلاقات الثنائية السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والأمنية، والأمن السيبراني"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين على مستوى الدفاع متميزة؛ حيث تستضيف الكويت الآلاف من الجنود الأمريكيين على أرضها، ما يعكس قوة التعاون العسكري المثمر والمتميز بين البلدين، مشددا على أن الكويت، شريك استراتيجي للولايات المتحدة فى مواجهة الارهاب، فى إشارة إلى ما يسمى بتنظيم (داعش)".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، أضحى ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت وسلامة أراضيها.

وأشاد بومبيو بمبادرات الكويت القوية فيما يتعلق بقضايا المنطقة فى اليمن،