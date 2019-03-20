بومبيو من الكويت: موقفنا لن يتغير تجاه القدس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بزيارة الكويت؛ حيث إنها الأولى من نوعها منذ أن تولى مهام منصبه، مشيرا إلى إرث تاريخي طويل من العلاقات الثنائية الأمريكية – الكويتية، مستذكرا الدور الأمريكي الفاعل فى تحرير الكويت من براثن العدوان الغاشم عام 1991، وما قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش من دور فعال فى تحرير الكويت.
ولفت بومبيو - فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي – إلى الزيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التى وصفها بـ(المؤثرة) فى تاريخ العلاقات الثنائية.
وتابع بومبيو قائلا: "استخدمنا الحوار الاستراتيجي فى جولته الثالثة، لدعم وتعزيز مختلف مناحى العلاقات الثنائية السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والأمنية، والأمن السيبراني"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين على مستوى الدفاع متميزة؛ حيث تستضيف الكويت الآلاف من الجنود الأمريكيين على أرضها، ما يعكس قوة التعاون العسكري المثمر والمتميز بين البلدين، مشددا على أن الكويت، شريك استراتيجي للولايات المتحدة فى مواجهة الارهاب، فى إشارة إلى ما يسمى بتنظيم (داعش)".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، أضحى ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت وسلامة أراضيها.
وأشاد بومبيو بمبادرات الكويت القوية فيما يتعلق بقضايا المنطقة فى اليمن،
وعلى الصعيد العراقي، أوضح بومبيو أن واشنطن تشجع العراق على تحسين علاقاته مع الكويت.
وفيما يتعلق بالجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، قال بومبيو "وقعنا اليوم على مذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لافتا إلى أنه تم الاعلان عن برنامج لتعليم اللغة الانجليزية فى اطار التبادلات الثقافية، والتعليمية، والأكاديمية بين البلدين، مثمنا الجهود التى تقوم بها الكويت، لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة.
وردا على سؤال حول مدى رغبة الولايات المتحدة فى دعم مجلس التعاون الخليجي لخطة السلام القادمة، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن" ووضع القدس، والسياسة الأمريكية نحو الصفة الغربية والجولان وما إذا كانت تعتبرهما منطقتى محتلتين، قال وزير الخارجية الأمريكي "لا يوجد أى تغيير فى السياسة الأمريكية فيما
وردا على سؤال حول زيارته لقطر فى يناير، وإذا كان تم بحث سبل حل الأزمة الخليجية على جدول مباحثاته فى الكويت، قال بومبيو "تحدثنا كثيرا بالتفصيل عن الأزمة الخليجية، واتفقنا على أنها ليست فى مصلحة المنطقة والعالم، ونحتاج إلى أن نعمل مع دول الخليج لحلها بأسرع وقت ممكن، ونتعاون فى مواجهة التهديدات المشتركة فى المنطقة، سواء كانت من قبل (داعش)، أو إيران"، مشددا على ان الولايات المتحدة، قوى للخير فى هذه المنطقة.
وحول التقارير التى تصدرها الخارجية الأمريكية، والانتقادات التى وجهتها للكويت، قال بومبيو "لست متأكدا عن أى تقارير تم نشرها، وإذا كانت الخاصة بحقوق الانسان، فإن هذا التقرير يكون على أساس الحقائق، والمخاوف المطروحة بشان حقوق الانسان، ونأمل أن تقوم الدول بتحسين سجلها فى هذا الخصوص، ونحاول مع الكويت أن نجد حلا".
وردا على سؤال حول مدى رغبة الولايات المتحدة فى دعم مجلس التعاون الخليجي لخطة السلام القادمة، أو ما يعرف ب"صفقة القرن"، قال الخالد "تحدثنا مع وزير الخارجية الأمريكي حول هذا الموضوع، ونحن نثق فى أن واشنطن لديها أفكار لمواصلة عملية السلام، ووضع خطة تأخذ بعين الاعتبار الوضع فى المنطقة، ومصالح الأطراف المختلفة فى هذه القضية"، مشيرا إلى أن صداقة الولايات المتحدة للكثير من الدول سوف تقود الى وضع نهاية مقبولة للأطراف جميعا، للوصول إلى حل سياسي طال انتظاره.
وحول الأزمة الخليجية وسبل حلها، قال الخالد " نقدر جهود الولايات المتحدة فى ايجاد حل لانهاء هذا الخلاف، ودعمها لمساعى الأمير لتقريب وجهات النظر، ونعتقد أن هذا المسعى سيتواصل؛ حيث لا يوجد أى بديل الا استكمال هذا المسعى".
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