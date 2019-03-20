شركة إماراتية تطرد عاملًا أشاد بمذبحة نيوزيلندا على فيسبوك

قامت شركة إماراتية بفصل أحد الموظفين لديها، وترحيله من البلاد بعدما عبر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بإشادته بالهجوم الإرهابي الذي وقع في المسجدين في نيوزيلندا.

وأعلنت الشركة في بيان : "في مطلع الأسبوع كتب موظف في الشركة تعليقات استفزازية على صفحته على موقع فيسبوك ليمدح الهجوم

المؤسف على مسجدي كرايست تشيرش"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات قامت إثر ذلك بترحيل الموظف.

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وأكد المدير التنفيذي للشركة جريج وارد، أن "سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي ولذلك تم فصل هذا الفرد على

الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة".

ولم تكشف الشركة التي تملكها "مجموعة الإمارات"، عن محتوى التعليقات التي كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته في الشركة، فيما لم تعلّق حكومة الإمارات على الحادث.

وكانت الإمارات قد نددت بالهجوم الإرهابي الذي نفذه المتطرف الأسترالي برينتون تارانت الجمعة الماضية وراح ضحيته 50 شخصا في مدينة كرايست تشيرش، كما قدمت أبوظبي تعازيها لأهالي وذوي ضحايا الهجوم.