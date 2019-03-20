العراق: داعش يلفظ أنفاسه في الباغوز بسوريا.. وحدودنا مقبرة للأعداء

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تتخذ أقصى درجات التأهب على الحدود؛ تحسبا لأي طاريء، وأن تنظيم "داعش" الإرهابي يلفظ أنفاسه في منطقة الباغوز بسوريا، "وحدودنا ستكون مقبرة للأعداء"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال قائد فرقة المشاة الآلية الثامنة اللواء الركن عبد
وتابع: "حدودنا ستكون مقبرة لكل من يحاول الوصول أو العبور إليها ومقاتلونا تسلموا التعليمات والأوامر
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي، تحاصر تنظيم "داعش" في آخر معقل له بمنطقة الباغوز بسوريا والقريبة من حدود العراق، وعند اشتداد المعارك يحاول عناصر التنظيم الفرار باتجاه الأراضي العراقية، لكن قوات الأمن على الحدود تحبط عمليات التسلل وتقتل وتعتقل عددا منهم.
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