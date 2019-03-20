إسرائيل تعتقل فتاة فلسطينية في الخليل بسبب منشور على فيسبوك

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاة فلسطينية من الخليل جنوب الضفة الغربية، على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة إسراء حماد طه أبو سنينة (22 عامًا) على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف؛ بحجة منشور لها على الفيس بوك" عن المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي اعتقلت شابا أمس الأول قرب الحرم الإبراهيمي بزعم انه يحمل
في سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين وسط مدينة الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت محيط المدرسة، واعتلت منطقة "قب الجانب" المحاذية لها، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة.
كما داهمت تلك القوات بلدات بيت كاحل، وسعير، ودورا، وفتشت عدة منازل
يذكر أن محافظة الخليل تعد أكبر محافظات الضفة الغربية، ويسكنها ما يقدر بستمائة ألف فلسطيني.. وتعاني الخليل- كما هي الحال في القدس- من تغلغل الاستيطان في قلبها وداخل أحيائها.
ويتهم الفلسطينيون،إسرائيل بمحاولة إخلاء مدينة الخليل من الشهود على تصرفاتها في الضفة الغربية من خلال طرد قوة المراقبين الأجانب (بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل "تيف") والتي أنشئت بعد أن قتل مستوطن يهودي 29 فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل في عام 1994.
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