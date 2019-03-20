الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من إعصار إيداي

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى جنيف فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن مارك لوكوك مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الإنسانية خصص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمنظمة لمواجهة آثار إعصار أيداي الذى ضرب ثلاثة بلدان فى الجنوب الافريقى هى موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى ، ما تسبب في فيضانات ونزوح الآلاف وسقوط ضحايا وتدمير الممتلكات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المكتب إلي أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيخصص
وقال مارك لوكوك - حسب البيان - "سيتم إعطاء الأولوية للمجموعات الضعيفة من المتضررين مثل الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات وذوى الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة
وأكدت المنظمة الأممية في بيانها أن تخصيص هذا المبلغ هو بداية ، لكنه لا يكفى لمواجهة الزيادة المتوقعة فى مستوى الاحتياجات ، ودعت المنظمة الجهات المانحة إلى المساهمة بسخاء لمواجهة آثار الإعصار ، وأشارت إلي أن المتضررين فى البلدان الثلاثة سيحتاجون أيضا إلى مساعدات غذائية على المدى القصير وعلى المدى المتوسط ، خاصة أن الفيضانات الناجمة عن الإعصار جاءت في منتصف موسم المحاصيل.
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