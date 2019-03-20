تعيين ابنة الرئيس السابق نزار باييف رئيسة لمجلس الشيوخ في كازاخستان

عين مجلس الشيوخ في كازاخستان،اليوم الأربعاء ابنة الرئيس السابق نور سلطان نزار باييف، داريغا رئيسة له في قرار يجعلها من المرشحين المحتملين للرئاسة في اعقاب استقالة والدها المفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية كازينفورم أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لاختيار داريغا نزار باييفا (55 عاماً) رئيسة لمجلس الشيوخ غداة استقالة والدها بعد نحو ثلاثة عقود رئيساً لكازاخستان.

ونزار باييفا كبرى بنات الرئيس السابق الثلاث وأبرزهن في الساحة السياسية. وطالما اعتُبرت خليفة محتملة لوالدها.

وأدى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف اليمين، اليوم الأربعاء رئيساً انتقالياً لكازاخستان.

وتأتي رئاسة مجلس الشيوخ الثانية في ترتيب السلطة بعد الرئاسة، وفقاً للدستور الوطني.

وسيتولى توكاييف الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزار باييف والتي تنتهي في أبريل 2020، ما لم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

تولت نزار باييفا منصب نائبة رئيس الحكومة من 2015 إلى 2016 ولديها نفوذ كبير على وسائل الإعلام في البلاد.

وكانت نزار باييفا قد رفضت في الماضي فكرة أن تخلف والدها إحدى بناته الثلاث.