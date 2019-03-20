إنقاذ 200 شخص بعد تصادم باخرة سويسرية بسفينة شحن قرب هولندا

ذكرت السلطات الهولندية أنه تم إجلاء حوالي 200 شخص من باخرة سياحية، اليوم الأربعاء، بعد أن اصطدمت بسفينة شحن محملة بسيارات في نهر "وال" بالقرب من مدينة "نايمخين" الهولندية.

وقال فيليجيدسريجيو جيلديرلاند-زويد، من مكتب السلامة المحلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الركاب على متن الباخرة السياحية السويسرية "إم.إس. ادلويس" لم يتعرضوا لأذى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان هناك 160 راكباً وطاقماً مكوناً من 80 فرداً على متن الباخرة ، عندما اصطدمت بسفينة الشحن، التي كان على متنها شخصان، بينما كانت في طريقها إلى مدينة روتردام.

وأدى التصادم إلى ارتطام الباخرة السياحية بدعامة جسر للسكك الحديدية فوق النهر، مما تسبب في إلحاق أضرار هائلة واندلاع حريق بها . وسرعان ما تم إخماد الحريق.

ولم يُعرف على الفور سبب التصادم.

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