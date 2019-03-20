مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم لـ "طالبان"

أعلن مسؤولون في باكستان اليوم الأربعاء، أن ستة جنود قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون متشددون تابعون لطالبان نقطة تفتيش شبه عسكرية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي البلاد.
وقال مسؤول الشرطة نسيم شاه للوكالة، إن المهاجمين الذين كانوا مسلحين ببنادق هجومية وقنابل يدوية هاجموا نقطة التفتيش في منطقة لورالاي النائية أمس.
وأضاف شاه أن جميع الجنود الستة، وهم من القوات شبه العسكرية، كانوا يديرون الموقع وقتلوا فى الهجوم .
وأعلن متحدث باسم حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.
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