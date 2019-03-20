اكتشاف مخبأ للأسلحة بضواحي موسكو

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وكراً للأسلحة والمتفجرات لجماعة إجرامية متخصصة بالاغتيالات والخطف والابتزاز والاستيلاء على العقارات بالاحتيال منذ تسعينيات القرن الماضي، طبقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء.
وصادر الأمن الروسي 100ا قطعة سلاح، وعبوتين ناسفتين و36 كيلوجراماً من المتفجرات، و15000 طلقة من عيارات مختلفة.
ومن بين الأسلحة المكتشفة العديد من الطرازات والأنواع، منها راجمات قنابل ، ومدافع رشاشة وقنابل شديدة الانفجار وصمامات، بالإضافة إلى مدافع رشاشة ومسدسات حديثة، وكواتم للصوت، وبنادق ومدافع صمّاء.
وتم في وقت لاحق، اعتقال أفراد الخلية الإجرامية وبينهم مجرمون محترفون.
وأرسلت الأسلحة والذخائر التي تمت مصادرتها إلى المختبرات لإجراء فحص شامل عليها، فيما تتواصل عمليات التحقيق للكشف عن حلقات أخرى من أنشطة الجماعة الإجرامية.
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