رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان يتولى مهام الرئاسة

أفادت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية بأن رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكاييف تولى اليوم الأربعاء مهام الرئيس.

يأتي هذا غداة إعلان الرئيس نور سلطان نزار باييف بشكل مفاجئ استقالته من منصبه، وذلك بعد نحو 30 عاما في الحكم.

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