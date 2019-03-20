الرئيس الفلسطيني يدين الاستيطان ويحذر إسرائيل بشأن إجراءاتها في القدس الشرقية

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، الإعلانات الاستيطانية، التي أطلقها رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الاستيطان غير شرعي ويتعارض مع الثوابت الدولية كافة، وأنه زائل لا محالة.
وبحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) حذر عباس من "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس الشرقية، خاصة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وثمن عباس الدور البارز للمملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القدس والمقدسات من خلال وصايتهم عليها، ومواقف وتصريحات الملك عبد الله الثاني بخصوص القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتبر "أن التنسيق الدائم على الصعد كافة مع الأردن الشقيق، يدلل على المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا الوطنية والقومية".
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