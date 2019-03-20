بومبيو في الكويت لتوقيع اتفاقيات أمنية ودفاعية

تنطلق في الكويت، اليوم الأربعاء، اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأميركي – الكويتي، بحضور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي وصل الكويت الثلاثاء، ونظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وهي الدورة الثالثة من اجتماعات البلدين بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017.

وكان بومبيو قد التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء.

وقبيل وصول الوزير الأميركي إلى الكويت، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عن توقيع سبع اتفاقيات في المجال الأمني والدفاعي والجمركي مع الولايات المتحدة خلال زيارة بومبيو إلى البلاد.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن بومبيو بدأ الثلاثاء جولة إلى الشرق الأوسط تشمل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، وتستغرق خمسة أيام.

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كما ذكرت في بيان بمناسبة جولة بومبيو إلى الشرق الأوسط، أن الكويت “صديق قديم وشريك حيوي يساعد في تعزيز المصالح الأميركية الرئيسية في المنطقة بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب”.

المصدر: – قناة العربية