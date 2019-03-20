كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة واشنطن بالعراق: بغداد أبلغتنا بضرورة بقاء قواتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن الحكومة العراقية أبلغت وفدا أمريكيا زار بغداد مؤخرا، بضرورة بقاء قوات واشنطن في العراق ضمن التحالف الدولي.

وذكرت السفارة أن "وفدا من لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي زار بغداد وأربيل يومي 18 و 19 مارس لمناقشة العلاقات الأمريكية العراقية"، مبينة أن "الحكومة العراقية وبالشراكة مع القوات الأمنية العراقية دعت إلى بقاء قوات واشنطن في العراق كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش".

وأكدت السفارة "على ضرورة احترام الشراكة المتواصلة لسيادة العراق خلال العمل مع القوات الأمنية العراقية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم داعش".

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وأشارت إلى أن الوفد تألف من أعضاء الكونغرس الأمريكي جون غارامندي، وديب هالاند، وفيرونيكا إسكوبار، مشيرة إلى أن الوفد التقى في بغداد برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما التقى في أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وتابعت: "الوفد ناقش أهمية العلاقة بين واشنطن وبغداد ومستقبل التعاون الثنائي، لا سيما ضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش" ودور الولايات المتحدة المستمر في تقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية وتدريبها".