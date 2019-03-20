كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أوروبى: "ماى" ستطالب بتأجيل البريكست فى قمة الاتحاد الأوروبى غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرّح مصدر في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، بأنّ هناك احتمالات أن تطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بتأجيل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 21 مارس، حيث أن تاريخ خروج بريطانيا الحالي هو 29 مارس.

ووفقاً لوكالة تاس، قال المصدر:"لم نتلق طلبًا من بريطانيا بعد، من المحتمل أن يصل قبل القمة، أو لا يصل، على الأقل لدى لندن مثل هذه النية لطلب تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأنه من الممكن أن تطالب رئيسة الوزراء ماي، بذلك غدا، خلال لقاء القادة.

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وقال الدبلوماسي، إن الوضع الحالي هو حالة الغموض التام، وهو ما شوهد جيدًا في حقيقة أن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك لم يرسل بعد رسالة تقليدية إلى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وعادة ما يتم إرسال هذه الرسالة قبل يومين من القمة لإعلام المشاركين بجدول الأعمال والأولويات التي سيتم مناقشتها.

وأضاف الدبلوماسي "لسنا سبب هذا الغموض، لكن يمكنك أن تتأكد من أن رسالة تاسك ستتبع اليوم.