كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية المجر: لن ننقل سفارتنا للقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم، بأنّ سفارة المجر في إسرائيل ستبقى في تل أبيب ولن يتم نقلها إلى القدس المحتلة.

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وجائت تصريحات زيجارتو، لصحيفة "إسرائيل هايوم" اليومية في مقابلة نُشرت الأربعاء، بعد يوم من تخصيص بلاده لمكتب تجاري جديد في القدس المحتلة.

وقال وزير الخارجية، إن المجر لم تغير نهجها الشامل فيما يتعلق بموقع السفارة في تل أبيب، وأضاف أن موقف بلاده هو الحفاظ على القانون الدولي وتطابق موقفها مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي تعد المجر عضوًا فيه.