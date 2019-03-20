كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تعتقل تاجر المجوهرات الهندي نيراف مودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية القبض على قطب الماس الهارب نيراف مودي، في لندن بناء على طلب السلطات الهندية.

وقات شرطة العاصمة، إن مودي (48 عامًا) اُعتقل يوم أمس الثلاثاء، في وسط لندن وتم احتجازه ليلة أمس، وإنه من المقرر أن يُمثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن، اليوم الأربعاء.

وتم وضع "مودي" على قوائم المطلوبين في الهند، بسبب مزاعم الاحتيال المصرفي. في العام الماضي، وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) "إشعارًا أحمر" لاعتقاله.