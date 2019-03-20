كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يزور إسرائيل لدعم نتنياهو قبل انتخابات أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبو، يوم الأربعاء إلى تعزيز جبهة موحدة ضد إيران خلال جولة في الشرق الأوسط، تشمل محادثات مع الحليف الرئيسى، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية.

ووفقاً لموقع 24 نيوز، بدأ وزير الخارجية الأمريكي جولته الإقليمية في الكويت، حيث التقى بالأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في أول محطة في رحلة ستقوده إلى إسرائيل ولبنان.

وقال بومبيو للصحفيين على متن رحلة جوية من الولايات المتحدة، إنه سيناقش الحوار الاستراتيجي وضرورة مكافحة "التهديد الذي تشكله جمهورية إيران مع زعماء المنطقة.

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كما سيدافع بومبيو، عن دور أكبر للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو الناتو العربي الذي ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى توحيد حلفاء واشنطن العرب ضد طهران.

وبعد زيارة الكويت سيتوجه بومبيو إلى إسرائيل، حيث توجد حملة انتخابية في الأسابيع الأخيرة للقاء نتنياهو، الذى يخوض معركة وثيقة مع خصوم الوسط.

وبينما تصر واشنطن على أنها لا تتدخل في السياسة الإسرائيلية، فإن زيارته تُعتبر علامة على دعم نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة، لأنه يواجه مزاعم بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة قبل انتخابات 9 أبريل.