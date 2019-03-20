كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تتعمد البطش لدفع الأوضاع إلى التوتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إسرائيل، بتعمد "البطش" للدفع بالأوضاع الى التوتر الدائم بعد قتلها ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونعت الحكومة في بيان للمتحدث باسمها يوسف المحمود، القتلى الثلاثة الذين قضوا فجر اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، وبلدة عبوين شمال رام الله.

وحمل المحمود، إسرائيل المسؤولية عن قتل الفلسطينيين الثلاثة، مجدداً المطالبة بـ"توفير حماية دولية لشعبنا، الذي يتعرض للملاحقة والمساس بوجوده على أرض آبائه وأجداده والاستيلاء على ممتلكاته".

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ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل ليلة الثلاثاء الأربعاء فلسطينياً اتهمه بقتل جندي ومستوطن بإطلاق نار قبل يومين في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أنها أُبلغت عبر الارتباط الفلسطيني من نظيره الإسرائيلي بمقتل فلسطيني في قرية عبوين شمال رام الله.

من جهتها، أعلنت مصادر إسرائيلية قتل الجيش الفلسطيني عمر أبو ليلى، بعد مطاردة استمرت يومين بتهمة إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية قبل يومين، قتل جندياً إسرائيلياً ومستوطناً، وجرح آخرين.