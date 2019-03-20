كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس التشيك: تركيا حليف داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، إنه يعتبر تركيا "حليفًا فعليًا" لتنظيم داعش، بعد أيام قليلة من إعلان تركيا عن عملية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقال زيمان :"لماذا يهاجم الأتراك الأكراد؟ لأنهم حلفاء فعليون لتنظيم داعش، كما يشمل ذلك، على سبيل المثال، صادرات النفط من الأراضي التي استولى عليها الإرهابيون، وما شابه ذلك ".

اتهم الرئيس التشيكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان باتباع سياسة أسلمة بلاده.

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وزعم زيمان :"لم تعد هذه هي الدولة العلمانية لـ "كمال أتاتورك"، بل هي الدولة التي تعلن الأيديولوجية الإسلامية، وكما يتبع ذلك منطقياً، فهي الدولة تقف على مقربة من المتطرفين الإسلاميين"، على حد تعبيره.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك :"أن أردوغان لم يعلق بعد على هذه الاتهامات، لكن أنقرة اتهمت الغرب مرارًا بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، ويرعى داعش.