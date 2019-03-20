كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند وباكستان تعقدان اجتماعا حول ممر كارتاربور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد مشروع ممر كارتاربور، المزمع تشغيله هذا العام، مشروعًا للتبادل بين الشعبين الهندي والباكستاني لتسهيل مرور حجاج السيخ من الهند لزيارة مكان الراحة الأخير لمؤسس السيخية وأول مرشد له هو الغورو ناناك. ويقع المكان في كارتاربور في باكستان على مسافة 3 كيلومترات من الحدود الدولية.

عقدت الهند وباكستان، اجتماعًا فنيًا، لمواءمة الجوانب المختلفة لمشروع ممر كارتاربور الحدودي "في بيئة إيجابية وبناءة"، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

وحسب البيان الصحفي، عُقدت المحادثات من نقطة الصفر في ممر كارتاربور، وهو موقع نقطة العبور على طول الحدود الهندية الباكستانية. في يناير من هذا العام، شاركت الهند إحداثيات نقطة الصفر مع باكستان.

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وتبعًا للبيان، لم يكن مجرد جلوس في اجتماع، حيث قامت الفرق الفنية من كلا الجانبين بإجراء مسوحات مشتركة لـ نقطة الصفر. كما تمت مناقشة التفاصيل الفنية مثل مستوى الطريق النهائي ومستويات الفيضان المرتفعة، وما إلى ذلك.

وكما ذكر البيان الصحفي الباكستاني، مع مناقشة العديد من النقاط والاتفاق عليها، سيتم الانتهاء من الجوانب الأخرى للمشروع قريبًا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بين الجانبين في الثاني من أبريل المقبل، بمنطقة واجاه في لاهور.