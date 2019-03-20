كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب إسلامى يدعو لصلاة الجمعة أمام البرلمان الدنماركى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم حزب التحرير الإسلامى فى الدنمارك، تكريم ضحايا إطلاق النار في مسجدين بنيوزيلندا، بإقامة صلاة الجمعة في ميدان قصر كريستيانزبورج، الذي يضم البرلمان الدنماركي فولكتينجيت والمحكمة العليا.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم، أنّ هذه الخطوة انتقدها سياسيون يمينيون وأدت حتى إلى مظاهرة مضادة.

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ويدعو موقع المنظمة جميع المسلمين إلى التجمع في ميدان قصر كريستيانزبورج يوم الجمعة الساعة 12:30.

وقال البيان:"كمسلمين، نشعر بالرعب من المذبحة التي وقعت في كرايستشيرش، حيث قُتل 50 مسلمًا في مسجدين وأكثر من 100 جريح فقط لأنهم يؤمنون بالإسلام، من واجبنا الإسلامي أن نقف معًا لدعم الشهداء وقدسية دماء المسلمين".

ونقل عن عضو حزب التحرير "تيم الله أبو لبن "أن هذا سوف يرسل إشارة قوية للسياسيين، والمسؤولين مباشرة عن انتشار الكراهية في المجتمع، وأن الوقوف أمام القلعة مع الجدران السميكة يرسل إشارة قوية".

وبحسب ما ورد أحاطت الشرطة الدانمركية علماً بالحادث، وهي مشغولة بإجراء تقييم ما إذا كانت الأحداث تشكل خطراً على النظام العام.