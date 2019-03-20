كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تصنيف مصر.. "فنلندا" أسعد دول العالم.. وجنوب السودان أكثر كآبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توّجت فنلندا كأسعد دولة في العالم للعام الثاني على التوالي، متقدمة بذلك على قائمة أفضل 10 دول، بينها 5 دول من شمال أوروبا، بينما جاء ترتيب مصر "137".

وصنّف تقرير السعادة العالمية، الذي صدر اليوم الأربعاء، 156 دولة حسب مستويات السعادة، استنادًا إلى عوامل، مثل متوسط ​​العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد.

بينما تصدرت الدول الاسكندنافية، مثل فنلندا والنرويج والدنمارك والسويد وآيسلندا القائمة، كما ابتعدت بريطانيا عن المراكز العشرة الأولى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، احتلت المملكة المتحدة المرتبة 15، أعلى من 19 في العام الماضي، متفوقة 4 نقاط على الولايات المتحدة ، التي جاءت في أدنى تصنيف لها على الإطلاق في 19.

لكن بريطانيا ما زالت متأخرة عن أمثال إسرائيل والنمسا وكوستاريكا وأستراليا ولوكسمبورج وكندا ونيوزيلندا، وكانت دولة جنوب السودان في أسفل مؤشر السعادة برصيد 2.853 فقط.

وهذه هي السنة الثانية التي تقيّم فيها شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة 117 دولة من خلال سعادة المهاجرين ورفاهيتهم كجزء من التقرير السنوي.

Advertisements

وسيطرت الدول الاسكندنافية في أوروبا، على المؤشر منذ إصداره لأول مرة في عام 2012.

احتلت فنلندا المركز الأول برصيد 7.769 من أصل عشرة ، متغلبًا على الدنمارك صاحبة المركز الثاني والتي سجلت 7.6.

وجاءت النرويج في المركز الخامس، حيث حصلت على 7.554 وأيسلندا في المرتبة الرابعة، مسجلة 7.494، بفارق ضئيل عن هولندا صاحبة المركز الخامس برصيد 7.488.

وشملت الدول العشر الأخيرة جمهورية إفريقيا الوسطى وأفغانستان وتنزانيا ورواندا واليمن وملاوي وسوريا وبوتسوانا وهايتي وزيمبابوي.

وفي الوقت نفسه، كانت روسيا في المركز 68 بعد أن كانت في المرتبة 59، وفي المرتبة 24 في فرنسا، والصين في المركز 93.