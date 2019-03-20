مجانية التعليم والتعاقد يدفع إئتلاف “الدفاع عن التعليم” للمطالبة بمسيرة وطنية

وجه ائتلاف يضم عددا من الأحزاب، وهيئات المجتمع المدني، نداءا للمشاركة في مسيرة وطنية دفاعا عن مجانية التعليم وسعيا لإسقاط القانون الإطار للتربية والتكوين وكذا مخطط التعاقد بالقطاع.

ودعا “الإئتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي”، الذي يضم أحزابا وجمعيات يسارية، في نداءه إلى مشاركة مكثفة في المسيرة الوطنية التي يعتزم تنظيها يوم الأحد المقبل انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

المسيرة تأتي، حسب المصدر ذاته احتجاجا على “الهجوم الشرس للدولة على المدرسة والجامعة العموميتين ضمن مخطط يروم الإجهاز على كافة الخدمات العمومية وتخلي الدولة عن أدوارها الإجتماعية” بحسب النداء، الذي اعتبر أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو “الحلقة الأخيرة في مسلسل الإجهاز النهائي على ما تبقى من مجانية التعليم وشرعنة تسليعه وتفويته للقطاع الخاص”.

كما اعتبر الإئتلاف أن “التشغيل بالتعاقد كمدخل لضرب الوظيفة لعمومية ومأسسة الهشاشة”.

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وطالب الإئتلاف بضمان تعليم عمومي مجاني وجيد تتحمل الدولة المسؤولية عن توفيره لكل المواطنين، وإسقاط القانون الإطار، وكذا مخطط التعاقد.

كما دعا الإئتلاف في ندائه إلى إجراء إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين بما يحقق شروط التوزيع الادل للمعرفة والمساواة والعدالة الإجتماعية.