حارس ريال مدريد يكشف تفاصيلاً “مثيرة” عن فترة المدرب سولاري

كشف كيلور نافاس، حارس ريال مدريد الإسباني، عن الأوقات العصيبة التي أمضاها بدكة البدلاء، خلال فترة تولي المدرب سانتياغو سولاري زمام قيادة الفريق الأول، وتفاصيل إبعاده عن الترسانة الأساسية لـ “الميرنغي”.
وأوضح نافاس في تصريحات إذاعية، بأنه كان متأكداً بأنه لن يلعب مجدداً رسمياً مع ريال مدريد، في حال استمر سولاري مدرباً للمجموعة، وذلك منذ الأيام الأولى لوصوله لقيادة الريال خلفاً للمدرب المقال جولين لوبتيغي.
وشدد حارس منتخب كوستاريكا، بأنه كان حريصاَ على أن يبقى احترافياً خلال تداريب المجموعة، وانتظار البث في وضعيته من طرف الطاقم الفني لريال مدريد، خصوصاً مع توالي اللقاءات القارية التي فضل خلالها سولاري الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا.
وعن علاقته بالمدرب سولاري الذي رحل قبل أسابيع ليتم تعيين زين الدين زيدان بدلا منه، رد الحارس: ” لا يمكن القول أننا على خلاف، هو جاء بمنظور وأسماء جديدة يريد الاعتماد عليها، والأن أعتقد بأن زيدان سيمنح الفرصة إلى الجميع داخل قلعة ريال مدريد “.
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